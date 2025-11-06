Самостоятелна изложба на Георги Радулов бе представена днес в Художествената галерия в Русе
© Община Русе
Експозицията беше открита тази вечер в Художествената галерия. Изложените творби обхващат всички периоди от развитието на автора, като най-ранната рисунка датира от началото на 60-те години на XX век, когато Радулов е студент на проф. Любомир Далчев в Художествената академия в София. Силуетът на голо женско тяло, изпълнен с молив, е създаден именно в ателието на Далчев. Години по-късно русенецът става част от екипа, работил по изработката на фонтана на площад "Александър Батенберг“.
На събитието присъства Цветослав Димитров – директор на дирекция "Образование и култура“ в Община Русе. Той поднесе поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков и сподели, че в рисунките и пластиките на Радулов открива душата на истинския творец – човек, който не се страхува да изследва формата, линията и емоцията; който търси и намира красотата в детайла и смисъла в цялото. "Искам да благодаря на господин Радулов за таланта, труда и смелостта да сподели творчеството си с нас. Благодаря и на всички вас, които сте тук, защото вашето присъствие показва, че културата и изкуството са живи и важни за нашата общност“, посочи Димитров.
Директорът на галерията, Еслица Попова, определи изложбата като неочаквано интимна, лека и ефирна.
"Тя стои като физически контрапункт на мащабните скулптури на твореца и представлява квинтесенция на неговата душа. Рисунката е директната мисъл на автора, затова някои творби на Радулов са истинска поезия. Това е ретроспекция на различните му творчески периоди. За всички нас той е началото на русенската скулптурна школа, чиито съвременни представители са Зюхтю Калит и Неджми Мурат. Някои от неговите рисунки и скици се представят за първи път пред публика“, коментира тя.
Авторът е подредил около 40 рисунки, изпълнени с молив, акварел, перо, флумастер и други техники, както и близо 15 скулптури. “На моите вече 90 години осъзнавам, че рисунката завинаги остава нещо лично и интимно, а мащабните ми творби принадлежат на хората“, сподели Радулов при откриването на експозицията.
Изложбата може да бъде разгледана до 31 декември, съобщи Община Русе.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпростр...
19:04 / 05.11.2025
Зам.-кметът на Русе: Дейността ни е насочена към укрепване на сът...
17:09 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.