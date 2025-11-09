Сандрово отбеляза своя празник с много музика и народни танци
© Община Русе
"Сандрово е пример за жива общност – с активни, трудолюбиви и сплотени хора, които пазят традициите, но и смело гледат напред. Вашите усилия за развитието на селото и за подобряването на средата на живот заслужават признание и подкрепа“, обърна се Димитър Недев към присъстващите. Той пожела на тях и на кмета на населеното място Георги Пенков празникът да им донесе радост, сплотеност и вяра в доброто бъдеще.
Специално за празника свои изпълнения представиха талантливите членове на Пенсионерски клуб "Отец Паисий" от Добрич. Майсторство в народните танци пък показаха от Даскало за фолклор "Орисия". Най-дългоочаквана бе появата на популярната певица Цветелина, която сподели от сцената, че населени места като Сандрово са ярък пример за това, че българският дух ще пребъде.
Празникът продължи с много настроение, музика и вкусна храна.
