На 26 ноември /сряда/ в часовия диапазон от 9 до 16 часа ще бъде затворена за движение част от ул. "Страхил Войвода“ -  от ул. "Войводова“ до бул. "Придунавски“. Промяната се налага поради извършване на дейности по санитарна резитба от ОП "Паркстрой“. Това съобщиха от Община Русе.

Призовават се водачите на МПС да използват обходни маршрути и да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели.