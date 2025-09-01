Сблъсък между кола и камион отне живот в Русенско

© илюстративна снимка На 29.08.2025 г., около 17.00 часа, на главен път Русе-Бяла, на територията на РУ-Бяла, в условията на ясно време, суха пътна настилка и нормална видимост, през светлата част на денонощието, 65-годишен водач на лек автомобил “Сузуки“ с русенска регистрация напуска своята пътна лента вляво.



Блъска се в насрещно движещия се от гр. Велико Търново към гр. Бяла влекач марка “Ман“, който е бил управляван от 56-годишен турски шофьор.



В резултат на удара е починал водача на лекия автомобил. Причините за ПТП-то се изясняват. Това съобщават от ОДМВР - Русе.



На турския гражданин е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.