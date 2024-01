Сдружение "Дишай, Русе" с шест искания към екоминистъра Юлиян Попов

© Ruse24.bg Екологично сдружение "Дишай, Русе" отправи към министъра на околната среда и водите Юлиян Попов шест искания преди посещението му в Русе. Министърът ще се срещне с граждани във връзка със замърсяването на въздуха в града. Срещата е утре от 18:00 до 19:00 часа в зала 1 на Областната администрация.



Исканията на сдружението обединяват проблемите, свързани с въздуха, които са в компетенциите на МОСВ. Ruse24.bg публикува текста без редакторска намеса.



Уважаеми г-н Министър, Във връзка с Вашето посещение в Русе и запознаване детайлно с проблемите на въздуха в нашия град, отправяме консолидираните си искания, които са във Вашите компетенции.



1. Изготвяне на анализ на текущото състояние на въздуха в Русе - какви вещества



съдържа, какви са техните концентрации и смесване/реакция, с оглед на специфичните местни производства.



2. Повишаване експертния капацитет и техника на РИОСВ и ИАОС, чрез увеличаване на щат, обновяване на инструментариума и назначаване на специалисти по индустриална химия.



3. Осъвременяване на законодателството в областта на опазването на околната среда, контрола и административно-наказателната отговорност на предприятията-замърсители.



4. Промени в комплексните разрешителни.



5. Съвместна работа на МОСВ с МЗ и МТСП



6. Да се промени политиката за многократни предписания на РИОСВ и да се премине към налагането на ефективни и строги санкции на предприятията замърсители.



1. Изготвяне на анализ на текущото състояние на въздуха в Русе



- какви вещества съдържа, какви са техните концентрации и смесване/реакция, с оглед на специфичните местни производства



а. Сформиране на междуведомствена експертна работна група за обследване



на потенциални замърсители, подобно на тази от 2016 г. (БАН - Институт по инженерна химия, Съюз на химиците в България, Национален институт по



метеорология и хидрология/Софийски университет, Областна администрация - Русе, Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, Регионална здравна инспекция - Русе, Регионална лаборатория - Русе към Главна дирекция “Лабораторно-аналитична дейност", Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението", Областна дирекция на МВР - Русе и Община Русе, Национален център по обществено здраве и анализи, Инспекция по труда);



б. Да се предложи въвеждане на съвременни/ алтернативни измервателни методи и техника за количествена оценка на състава на атмосферния въздух;



в. Представител на сдружение “Дишай, Русе" да участва в експертната група.



2. Повишаване експертния капацитет и техника на РИОСВ и ИАОС, чрез увеличаване на щат, обновяване на инструментариума и назначаване на специалисти по индустриална химия



a. Взаимодействие и синхронизация между РИОСВ и ИАОС - сформиране на



общи екипи за денонощен контрол;



b. Да се назначи необходимият брой експерти и подсигури адекватното им заплащане за 24-часов контрол над индустриалните зони и с бърз достъп до



предприятията;



c. Да се предостави директна връзка на гражданите с назначения 24-часов екип за своевременна реакция при подаване на сигнали;



d. Да се модернизира/ осъвремени/ автоматизира системата за регистриране



на сигнали и да се осигури лесно проследима, публично достъпна история, която в почти реално време да показва данни (час на подаване на сигнала, час на реакция/ обход и предприети мерки/ протоколи/ предписания и постигнати резултати);



e. РИОСВ и ИАОС да се оборудват със съвременен измервателен инструментариум, отговарящ на най-добрите техники, одобрени в ЕС, и съобразен с конкретните промишлени производствa и резултатите от



анализа на работната група по т. 1 (напр.: дронове със сензори, IR камери, газанализатори, инфрачервена спектроскопия и др.)



f. За нуждите на град Русе да се предостави за постоянно мобилна акредитирана (сертифицирана и калибрирана) измервателна техника за следене на замърсителите спрямо анализа от т. 1.



3. Осъвременяване на законодателството в областта на опазването на околната среда, контрола и административно-наказателната отговорност на предприятията-замърсители



a. Да се транспонират спешно последните препоръки на СЗО от 2021 за Качеството на атмосферния въздух (NО2, ФПЧ и др.) в българското законодателство;



b. Да се ревизират съществуващите норми (напр. Наредба 14 и др.), като се включат установените вещества от анализа от т. 1 и се въведат по-ниски прагове;



c. МОСВ да изготви и предложи в най-кратък срок проект за “Закон за миризмите", с възможност за индивидуализиране на нормите на общинско ниво;



d. Взаимодействие и синхронизация между РИОСВ и ИАОС (сформиране на общи екипи за денонощен контрол и повишаване правомощията на РИОСВ



по отношение на измерванията);



e. Санкциите да се определят като процент от годишния оборот на замърсителя, при всеки рецидив - удвояване на процента от предходно наложената санкция;



f. Временно спиране на производството и/ или цялостно прекратяване на дейността на предприятия, които системно замърсяват околната среда;



g. Иницииране на промяна в ЗООС за отнемане на комплексно разрешително



при установяване на нерегламентирани и незаконно построени инсталации в



производството (напр. байпаси);



h. Съвместно с МРРБ да се инициират промени в ЗУТ и ЗООС, така че да се смятат за незаконно строителство работещите инсталации и площадки, които не са приети с акт 16 и към същите да се подходи законосъобразно: да бъдат демонтирани или да бъдат изпълнени по проект до състояние, отговарящо на законите на Р България.



4. Промени в комплексните разрешителни



a. Да се въведе постоянно измерване на емисии, като се поставят измервателни уреди на изходни точки (комини, зауствания и др.), от които е възможно да се извършват нерегламентирани изпускания (вкл. и чрез байпасиране на филтри);



b. Да се изиска от операторите с КР да се инсталира акредитирана станция за



следене на изпусканите от тях замърсители (специфични за производството), чиято локация е съобразена с посоката на типичните въздушни течения;



c. За потенциалните замърсители минимум веднъж годишно да се наблюдава



цял цикъл на производство при пълен капацитет/ максимално натоварване,



като се извършват съответните измервания;



d. Периодични проверки на КР за тяхното съответствие с най-добрите налични



техники в ЕС;



e. Проверка дали наличните пречиствателни съоръжения съответстват на



производствения капацитет.



5. Съвместна работа на МОСВ с МЗ и МТСП



a. Анализ на работната среда в производствата на територията на гр. Русе с изследване на химическото замърсяване по време на работния процес;



b. Изследване на здравословното състояние на работещите за наличието/ отсъствието в организмите им на вредни вещества, характерни за



съответното производство.



6. Да се промени политиката за многократни предписания на РИОСВ и да се премине към налагането на ефективни и строги санкции на предприятията замърсители.



Моля писмено да уведомите екосдружение “Дишай, Русе" за предприетите мерки и планираните срокове за изпълнение на представените искания.