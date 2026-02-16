Сдружение "Дунавско сияние" се включва в традиционния мартенски базар в Русе с благотворителна мисия, насочена към децата и младежите със специфични потребности. От 19 до 25 февруари, жителите и гостите на града ще могат да подкрепят каузата, като закупят ръчно изработени мартеници от специализирания щанд на организацията.Доброволците на сдружението ще бъдат разположени в къщичка №35, която се намира в пространството до хотел "Дунав". Според организаторите на щанда ще бъдат изложени традиционни и авторски арт мартеници, изработени от майстори-доброволци.Събраните средства ще бъдат инвестирани в дългосрочната стратегия на "Дунавско сияние" за насърчаване на творческата активност и въображението на деца със специфични потребности.