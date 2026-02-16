Сдружение "Дунавско сияние" участва в мартенския базар в Русе с благотворителен щанд
© СНЦ "Дунавско сияние"
Доброволците на сдружението ще бъдат разположени в къщичка №35, която се намира в пространството до хотел "Дунав". Според организаторите на щанда ще бъдат изложени традиционни и авторски арт мартеници, изработени от майстори-доброволци.
Събраните средства ще бъдат инвестирани в дългосрочната стратегия на "Дунавско сияние" за насърчаване на творческата активност и въображението на деца със специфични потребности.
