Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" постави начало на поредица от месечни срещи със специалисти в сферата на детското развитие и аутистичния спектър. Инициативата цели да създаде пространство за открит диалог, в което родители и терапевти могат свободно да обсъждат ключови теми, предизвикателства и работещи решения – с фокус върху реалните нужди на семействата.Първият гост в поредицата беше психологът Ана Анчева – председател на Сдружение "Дете и пространство". Тя откликна на поканата и сподели своя професионален опит по въпроси, които стоят в основата на ранната подкрепа: ранната интервенция, диагностицирането, стъпките към приемане на диагнозата, ефективната работа със специалисти и изграждането на устойчив терапевтичен план. Особено ценни за присъстващите бяха примерите от практиката ѝ, които дадоха яснота, надежда и конкретни насоки.Срещата събра над 30 участници, които дойдоха, за да обменят опит и да "сверят часовниците си" – родители, специалисти и представители на социални услуги в града. В дискусията активно се включиха екипи от три дневни центъра в Русе: Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа "Мечо Пух", Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Дъга" и Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие". Те представиха дейността си и споделиха своята визия за качествена подкрепа на децата с аутизъм и техните семейства, като заявиха готовност за съдействие при необходимост – чрез консултации и други форми на подкрепа.Родителите задаваха въпроси и получиха актуална информация по теми, които ежедневно възникват в отглеждането на деца със специални потребности – от първите сигнали и оценката на развитието, до работата в екип и ролята на семейството в терапевтичния процес. Срещата не беше просто лекция, а истински разговор – емпатичен, практичен и насочен към решения.Подобни отворени събития ще се провеждат всеки месец, като сдружението ще кани различни специалисти, работещи с деца и младежи от аутистичния спектър. Всички разходи се поемат от Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе", защото общността вярва, че родителският път често е най-стръмният – и че никой не трябва да върви по него сам. Водени от тази мисия, родители на деца с аутизъм искат да бъдат опора за онези, които тепърва се ориентират или просто имат нужда някой да ги изслуша и да повярва в тях.От сдружението изказват искрена благодарност към Ана Анчева за споделения опит, професионализма и човешкото отношение, както и към всички присъстващи, които отделиха време и енергия, за да подкрепят новата инициатива.Събитието се проведе със съдействието на парти зала "Ноксора", Русе.За предстоящи инициативи и срещи следете новините на Фейсбук страницата на Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе".