Публикуваха седмичния отчет на дейностите, реализирани от общинската администрация в Русе.От общината обявиха стартирането на строителни дейности по благоустройство на пространството между бл. "Голям Богдан“, бл. "Малък Богдан“ и бл. "Верила“ в кв. "Родина“ 1, включващо тротоари, подходи, паркинги и доизграждане на ново външно осветление. Продължава и полагането на паважна настилка на тротоара по ул. "Шипка“ от страната на Централен общински пазар. Също така са изградени бетонова пътека и стъпала за достъп до бл. "6“ в кв. "Дружба“ 1.Започна подмяна на старите амортизирани лампи с нови LED модули на външното осветление на пл. "Свобода“. Монтирани бяха антипаркинг елементи в Парка на възрожденците /на входа откъм ул. "Солун“/, ул. "Александровска“, ул. "Райко Даскалов“ и на пешеходните алеи до бл. "20“ в кв. "Дружба“ 3.На 11 ноември бяха обявени свободни места за прием в детските градини и яслените групи към тях.Още от дейностити, извършени през изминалата седмица, може да откриете на официалния сайт на Община Русе.