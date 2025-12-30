Днес сектор "Пътна полиция" в Русе ще бъде със съкратено работно време и ще обслужва граждани до 12:00 часа заради годишна инвентаризация, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Русе.Гражданите, които планират посещение, се препоръчва да го направят в по-ранните часове на деня или в следващите работни дни.