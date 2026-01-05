Първото бебе за 2026 година, родено в лечебни заведения "Медика", проплака на 4-ти януари в 23:44 ч. Малкият юнак с ръст 50 см и тегло 3150 г се появи на бял свят по естествен път - нормално раждане, протекло спокойно и в отлична координация между екипите на болницата. Това съобщиха от УМБАЛ "Медика" - Русе въвОсобено вълнуващ е фактът, че майката - д-р Радина Белчева, е специализант по офталмология в университетска болница "Медика", а бащата Радослав Дудев - координатор проекти и лекарски асистент в същото лечебно заведение. Новият живот се ражда в семейство, посветено на медицината и грижата за хората - символично начало за новата година."Да посрещнеш първото бебе за годината винаги е знак за надежда. Този път радостта ни е двойна, защото посрещаме дете на наши колеги - хора, които всеки ден даряват спокойствие и сигурност на пациентите", сподели д-р Джордже Стойнев - акушер-гинекологът, водещ раждането, заедно с акушерката Шафие Сабриева. Първи грижи за малкия Явор поеха д-р Татяна Итова - неонатолог, заедно със своя син - д-р Момчил Итов - специализант по неонатология и акушерка Мирена Върбанова.