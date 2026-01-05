Семейство лекари посреща първото бебе за 2026 г. в УМБАЛ "Медика" - Русе
©
Особено вълнуващ е фактът, че майката - д-р Радина Белчева, е специализант по офталмология в университетска болница "Медика", а бащата Радослав Дудев - координатор проекти и лекарски асистент в същото лечебно заведение. Новият живот се ражда в семейство, посветено на медицината и грижата за хората - символично начало за новата година.
"Да посрещнеш първото бебе за годината винаги е знак за надежда. Този път радостта ни е двойна, защото посрещаме дете на наши колеги - хора, които всеки ден даряват спокойствие и сигурност на пациентите", сподели д-р Джордже Стойнев - акушер-гинекологът, водещ раждането, заедно с акушерката Шафие Сабриева. Първи грижи за малкия Явор поеха д-р Татяна Итова - неонатолог, заедно със своя син - д-р Момчил Итов - специализант по неонатология и акушерка Мирена Върбанова.
Още от категорията
/
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъгла в област Русе ограничават видимостта на пътищата до 150 м
19:01 / 04.01.2026
От днес русенци вече ще бъдат таксувани в градския транспорт, про...
12:51 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.