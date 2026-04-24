В заседателната зала на Русенския университет днес се проведе семинар за трансфер на технологии в рамките на Четвъртата национална научно-практическа конференция с международно участие "Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения".

Семинарът беше ръководен от академик Христо Белоев в качеството му на ръководител на проект "Русенски изследователски университет".

В него участваха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която е и зам.-ръководител по оперативното изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие, както и представители на седемте мултидисциплинарни научни групи, ангажирани с изпълнението на проекта.

По време на семинара бяха представени добри практики от работата на научните екипи. Ръководителите им споделиха утвърдени методологии и очертаха основните предизвикателства, свързани с трансфера на технологии от научната сфера към индустрията, с акцент върху ефективното внедряване и устойчивостта на иновациите.

Проектът "Русенски изследователски университет" стартира на 8 април 2024 г. и е насочен към развитие на научните изследвания, иновациите и трансфера на знания.

Четвъртата национална научно-практическа конференция с международно участие "Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения" се организира и провежда с подкрепата на проекта "РУСЕНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ", финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, по договор BG-RRP-2.013-0001 "Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2".