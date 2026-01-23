Серия от инциденти по заледените пътища в Русенско
Екипите на "Пътна полиция" са реагирали своевременно на постъпилите сигнали и са посетили пътнотранспортните произшествия, при които е било необходимо съдействие от контролните органи. В резултат на извършените проверки е установено, че само в три от случаите са били налице основания за предприемане на административно-наказателни действия и съответно документиране по административен ред.
В останалите случаи участниците в пътнотранспортните произшествия са заявили, че между тях няма спор за обстоятелствата и вината за настъпването на инцидентите, поради което са изразили становище, че ще попълнят двустранни констативни протоколи, съгласно действащите нормативни изисквания. Това е позволило бързо освобождаване на пътните платна и възстановяване на нормалното движение.
От "Пътна полиция" напомнят на водачите да шофират с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия и да спазват правилата за движение, с цел ограничаване на пътнотранспортните произшествия и гарантиране на безопасността на всички участници в движението.
