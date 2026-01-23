През изминалото денонощие, при съдздалите се критични условия в резултат на метеорологичната обстановка, на територията на областта са регистрирани над 15 сигнала за пътнотранспортни произшествия. В по-голямата част от случаите инцидентите са били с материални щети, без сериозно пострадали участници в движението, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Екипите на "Пътна полиция" са реагирали своевременно на постъпилите сигнали и са посетили пътнотранспортните произшествия, при които е било необходимо съдействие от контролните органи. В резултат на извършените проверки е установено, че само в три от случаите са били налице основания за предприемане на административно-наказателни действия и съответно документиране по административен ред.В останалите случаи участниците в пътнотранспортните произшествия са заявили, че между тях няма спор за обстоятелствата и вината за настъпването на инцидентите, поради което са изразили становище, че ще попълнят двустранни констативни протоколи, съгласно действащите нормативни изисквания. Това е позволило бързо освобождаване на пътните платна и възстановяване на нормалното движение.От "Пътна полиция" напомнят на водачите да шофират с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия и да спазват правилата за движение, с цел ограничаване на пътнотранспортните произшествия и гарантиране на безопасността на всички участници в движението.