Шахматен турнир събра три поколения играчи в Русе
Петър Делчев спечели състезанието с шест победи от 7 партии. На второ и трето място, с равен брой точки, се класираха съответно Искрен Джамбазов и Николай Петков.
Бяха раздадени и специални награди в отделните категории:
Сред "сеньорите“ първи стана Йордан Йорданов, а при дамите най-добре се представи Рая Гайдаржиева. В групата на деца до 10 години първо място зае Павел Лозанов, втори е Георги Христов, а трети - Цветан Данев.
Особено оживена бе конкуренцията в най-малката възрастова група – до 8 години, където се състезаваха 6 деца. Първите три места заеха: Яна Лозанова, Борис Петров и Светлин Калчев.
Следващият турнир от веригата за тази година е насрочен за 21 декември 2025 г., съобщи Общината.
