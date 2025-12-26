Шахматисти премериха сили в турнир по време на коледните празници
В надпреварата взеха участие 43-ма шахматисти от всякакви възрасти. Първите две места бяха разделени с равен брой точки, но допълнителните показатели отредиха първото място на Мартин Бъркашки, последван от 14-годишния състезател на ШК "Пристис“ Константин Хлусов. Третото място остана за миналогодишния шампион Александър Желязков.
Специални награди в категориите най-добре представила се жена и деца до 14 години спечелиха съответно Силвена Митева и Мартин Кьосев. Наградата за най-добър семеен отбор отиде при семейство Кьосеви - Мартин Кьосев и Йордан Кьосев.
Паралелно се проведе и турнир за най-малките състезатели, в който взеха участие 10 малки шахматисти.
