И тази година Шахматен клуб "Пристис“ към Общинския младежки дом проведе своя традиционен открит турнир по шахмат "Шахматна Коледа".В надпреварата взеха участие 43-ма шахматисти от всякакви възрасти. Първите две места бяха разделени с равен брой точки, но допълнителните показатели отредиха първото място на Мартин Бъркашки, последван от 14-годишния състезател на ШК "Пристис“ Константин Хлусов. Третото място остана за миналогодишния шампион Александър Желязков.Специални награди в категориите най-добре представила се жена и деца до 14 години спечелиха съответно Силвена Митева и Мартин Кьосев. Наградата за най-добър семеен отбор отиде при семейство Кьосеви - Мартин Кьосев и Йордан Кьосев.Паралелно се проведе и турнир за най-малките състезатели, в който взеха участие 10 малки шахматисти.