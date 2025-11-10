Шест години затвор и глоба 20 000 лева за мъж, държал наркотици за разпространение в Русе
За извършеното престъпление по чл. 354 а ал.2 изр.2 пр.4 , пр.5 т.4 вр. ал.1 пр.4 от НК, Д.К. е осъден на шест години лишаване от свобода при строг режим и глоба в размер на 20 000 лв, съобщиха от АП-Велико Търново.
Наркотичните вещества – предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, се отнемат в полза на държавата.
Присъдата е влязла в сила. Д. К. е осъждан, като в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – Белене.
