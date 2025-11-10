По обвинение на Окръжна прокуратура-Русе, 41-годишен мъж бе признат за виновен и осъден за това, че на 09.05.2025 г. в град Русе, в помещенията на следствен Арест гр. Русе, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително по реда Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите държал с цел разпространение високо рискови наркотични вещества в особено големи размери – метамфетамин, фентанил и марихуана на обща стойност 352 983.80 лв.За извършеното престъпление по чл. 354 а ал.2 изр.2 пр.4 , пр.5 т.4 вр. ал.1 пр.4 от НК, Д.К. е осъден на шест години лишаване от свобода при строг режим и глоба в размер на 20 000 лв, съобщиха от АП-Велико Търново.Наркотичните вещества – предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, се отнемат в полза на държавата.Присъдата е влязла в сила. Д. К. е осъждан, като в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – Белене.