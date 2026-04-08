Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух е регистрирала шест превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици 10 микрона в Русе през март. Това информират от Регионалната екоинспекция.

Най-голямото превишение – два пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, е отчетено на 5 март, а останалите, регистрирани на 4, 6, 15, 16 и 17 март варират от 1.13 до 1.50 над нормата. Нивата на останалите следени атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Битовото отопление има принос за превишенията на фини прахови частици, но са регистрирани и дни с трансграничен пренос на пустинен прах.

През месеца на контролираната от РИОСВ – Русе територия са извършени две измервания с Мобилната автоматична станция на ИАОС - в Разград и Русе, съгласно утвърдения график от министъра на околната среда и водите за тази година. Очакват се протоколите, но предварителни данни от Регионалните структури на ИАОС съобщават, че за Русе в края на март са регистрирани завишени, но не превишени стойности на ксилен и толуен в атмосферния въздух в Русе, съгласно Наредба № 14/ за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. За Разград са регистрирани единични превишения на средночасовата норма за сероводород.

През март по компонент "Атмосферен въздух“ са извършени 8 планови и 21 извънредни проверки са във връзка постъпили сигнали от жители на гр. Русе за наличие на химически миризми в различни части на града. За потвърдено наличие на миризма от страна на експертите, през април спрямо оператор с комплексно разрешително в Русе ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.