Елена Михайлова е шестокласника в Спортното училище в крайдунавския град. Тя е спечелила сребърен медал на Световното първенство в Памплона, Испания, заедно с партньорката си Никол Филипова. Двете момичета са се състезавали в дисциплината синхронни двойки.
"Елена, Никол, благодарим ви за емоцията и вдъхновението!", написа още Милков.
