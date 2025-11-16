Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българка стана световна вицешампионка по скокове на батут. Това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков във Facebook.

Елена Михайлова е шестокласника в Спортното училище в крайдунавския град. Тя е спечелила сребърен медал на Световното първенство в Памплона, Испания, заедно с партньорката си Никол Филипова. Двете момичета са се състезавали в дисциплината синхронни двойки.

"Елена, Никол, благодарим ви за емоцията и вдъхновението!", написа още Милков.