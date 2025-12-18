На 17 декември, около 18:30 ч., в гр. Русе на ул. "Капитан Маринов' лек автомобил, управляван от 52-годишен мъж, е блъснал 51-годишна пешеходка на обозначена пешеходна пътека, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Пострадалата жена е с фрактура на колянна капачка. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни.Причините за произшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.