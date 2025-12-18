Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Русе
©
Пострадалата жена е с фрактура на колянна капачка. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни.
Причините за произшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
Полицията в Русе и региона задържа шофьори със служебно прекратени регистрации и под въздействие на алкохол и наркотици
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В събота, 19 декември: На тъмно и студено ще останат доста домаки...
17:30 / 17.12.2025
Срещу близо 2 млн. лв.: В Русе изграждат реплика на "Римска гробн...
16:42 / 17.12.2025
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинеко...
14:05 / 17.12.2025
Делегация от България почете делото на Христо Ботев и Гюргевския ...
13:48 / 17.12.2025
Иван Белчев: Излизаме на протест на същото място в четвъртък вече...
13:01 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.