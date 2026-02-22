Жители на квартал Средна кула изразиха признателност в социалните мрежиШофьор на градски автобус по линия 15 в Русе впечатли пътниците със своята отговорност и грижа в зимните условия днес. Младият служител самоинициативно е почистил снега в превозното средство, за да предотврати евентуални инциденти на хлъзгавия под, съобщиха благодарни граждани в социалните мрежи, предаде Dunavmost."Наложи се днес да пътуваме от квартал Средна кула до Русе с 15 линия. Възхитена съм от шофьора - млад мъж, много грижовен и внимателен. Отвори кабината си, взе четка и почисти снега, който сме внесли... да не се плъзне някой. Браво! Благодарим," сподели Иванка Събева.Позитивният пример не е изолиран случай в русенския градски транспорт през последните дни. Пътници съобщават за сходно отговорно отношение и по линия 10, където друг шофьор е трябвало да се справя с възникнал технически проблем на микробуса."Заради повредена дръжка шофьорът слизаше на всяка спирка, където имаше хора за слизане, но няма за качване, за да отваря на пътниците. Без коментари, без недоволство. Всички бяха в настроение," разказа Мирена Стефанова за преживяването си.Тези на пръв поглед малки жестове на внимание предизвикват вълна от одобрение сред русенци. Според потребителите в мрежата, подобно поведение изгражда доверие в обществените услуги и създава по-приятна среда за пътуване."Такива хора те карат да се чувстваш нормален гражданин и достоен пътник," коментираха от сдружение "Рационалност".