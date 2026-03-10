Шофьор от градския транспорт в Русе: Срамувам се от заплатата, която получавам
© БНТ
Иван Енчев, шофьор в градския транспорт в Русе от близо 10 години:
"Нашите искания основно са за 5% увеличение на работната заплата. Така, неудобно ми е да кажа, че се срамувам от заплатата, която получавам. Шофьорите са с основна заплата 806 евро, за тези условия на труд и начинът, по който се осъществява транспорта, са малко унизителни. Работното ни време започва от 4.00 часа сутринта и е до 00.15 ч. - завършват вторите смени. Като цяло работим повече от 9 часа, но заплатата на фона на начина на живот, който има момента, просто е унизителна. Нашите очаквания са да има по-добър диалог с правителството, с държава, за да може субсидиите, които се полагат за транспорта, да идват достатъчно на време, да не са със закъснение", предаде БНТ.
