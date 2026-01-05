Шофьор почина на място след верижна катастрофа в Русе
©
Случаят е станал на 2 януари на бул. "Н. Бозвели" в посока към бул. "Цар Освободител".
Шофьорът на лекия автомобил последователно удря няколко превозни средства. След спиране на движението е установено, че водачът - 45-годишен мъж - е починал на място. По първоначални данни се предполага, че смъртта му е настъпила вследствие на внезапна здравословна причина.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъгла в област Русе ограничават видимостта на пътищата до 150 м
19:01 / 04.01.2026
От днес русенци вече ще бъдат таксувани в градския транспорт, про...
12:51 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.