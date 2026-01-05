Шофьор почина на място, след като се блъсна в няколко коли в Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе.Случаят е станал на 2 януари на бул. "Н. Бозвели" в посока към бул. "Цар Освободител".Шофьорът на лекия автомобил последователно удря няколко превозни средства. След спиране на движението е установено, че водачът - 45-годишен мъж - е починал на място. По първоначални данни се предполага, че смъртта му е настъпила вследствие на внезапна здравословна причина.По случая е образувано досъдебно производство.