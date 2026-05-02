Задържаха шофьора, предизвикал зрелищната катастрофа на бул. "Скобелев" в Русе. Проверката е установила, че мъжът е седнал зад волана след солидна употреба на алкохол - дрегерът е отчел рекордните 3,40 промила.

Инцидентът стана вчера, когато лек автомобил "Ауди" излезе от кръговото кръстовище при ОДМВР-Русе в посока СБА. Поради висока скорост или неадекватно състояние, водачът е изгубил контрол, отнесъл е предпазните заграждения и се е качил върху разделителната ивица, пише Русе Медиа.

На място служителите на реда са свалили регистрационните табели на автомобила, а шофьорът е отведен в ареста с белезници.