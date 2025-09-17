Шофьор вкара пешеходец в болница

© Вчера около 09:10 ч., в гр. Русе на паркинг до бл. "Вяра – 2“ е възникнало ПТП, като товарен автомобил при движение на заден ход е блъснал пешеходец, намиращ се зад превозното средство.



Пострадалият е настанен в лечебно заведение с мозъчно сътресение и травма на синус. Алкохолната проба на водача е била отрицателна.



За причина за инцидента се посочва неправилно движение на заден ход, според ОДМВР - Русе.