Жители на Русе са принудени да отделят лични средства и труд, за да запълват огромните кратери по разбитата улица "Лакатник". За това съобщи възмутен гражданин чрез публикация в група "Русе" във Facebook, насочвайки остра критика директно към кмета и отговорните органи в града, предаде Dunavmost.

Липсата на адекватна реакция от страна на администрацията кара хората от квартала да поемат функциите на пътноподдържащи фирми. Според подадения сигнал състоянието на отсечката е толкова тежко, че преминаването е истинско изпитание за автомобилите, а търпението на местните е напълно изчерпано.

Вместо да получат качествена инфраструктура срещу данъците си, русенци се оказват в парадоксалната ситуация сами да купуват материали и да кърпят отворилите се дупки.

В своя емоционален пост авторът на сигнала повдига логичния въпрос чие всъщност е задължението да поддържа пътната мрежа в нормален и безопасен вид.

"Здравейте, искам да направя едно обръщение към съответните органи и кмета на град Русе за тази въпросна улица "Лакатник", която всеки плюе, че е разбита. Кога ще се вземат мерки за възстановяването ѝ и длъжни ли сме ние, гражданите, да запълваме всяка дупка, която се отвори, с лични средства за наше удобство? Това, мисля, е работа на Община Русе" – написа възмутеният русенец в социалните мрежи.

Темата за пореден път повдига сериозния проблем с качеството на пътната инфраструктура в града и приоритетите при разпределението на общинския бюджет за ремонти.