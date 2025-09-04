Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Ще правят безплатен скрининг за туберкулоза в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 12:27Коментари (0)13
© sbalpfz-gramatikov.com
Кампанията "Седмица на отворените врати“, която включва безплатен скрининг за туберкулоза, ще се проведе в периода 15 – 26 септември в Русе. Инициативата е на СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков“. Всеки работен ден от 9 до 12 ч. лекари ще консултират пациенти в болницата на ул. "Алея Лилия“ 1.

Дейностите ще включват анкета, консултации със специалисти, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнения за туберкулоза. Записванията се извършват на телефони 082/813964 и 082/813900, информират от Община Русе.

Данните показват, че инициативата осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и възможност за своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на заболяването.

През 2024 г. заболяемостта от туберкулоза в страната е 13.7 на 100 000 население, като са регистрирани 913 нови случая. За сравнение – през 2014 г. те са били 1 872, като се запазва тенденцията заболяването да засяга по-често мъже, отколкото жени.

Подробна информация за кампанията е достъпна на сайта на РЗИ.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
16:53 / 02.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
09:59 / 02.09.2025
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
14:55 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:18 / 02.09.2025
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
14:03 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
16:53 / 02.09.2025
Актуални теми
Президентски избори 2026 година
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: