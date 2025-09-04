ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще правят безплатен скрининг за туберкулоза в Русе
Дейностите ще включват анкета, консултации със специалисти, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнения за туберкулоза. Записванията се извършват на телефони 082/813964 и 082/813900, информират от Община Русе.
Данните показват, че инициативата осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и възможност за своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на заболяването.
През 2024 г. заболяемостта от туберкулоза в страната е 13.7 на 100 000 население, като са регистрирани 913 нови случая. За сравнение – през 2014 г. те са били 1 872, като се запазва тенденцията заболяването да засяга по-често мъже, отколкото жени.
Подробна информация за кампанията е достъпна на сайта на РЗИ.
