Ще правят безплатен скрининг за туберкулоза в Русе

© sbalpfz-gramatikov.com Кампанията "Седмица на отворените врати“, която включва безплатен скрининг за туберкулоза, ще се проведе в периода 15 – 26 септември в Русе. Инициативата е на СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков“. Всеки работен ден от 9 до 12 ч. лекари ще консултират пациенти в болницата на ул. "Алея Лилия“ 1.



Дейностите ще включват анкета, консултации със специалисти, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнения за туберкулоза. Записванията се извършват на телефони 082/813964 и 082/813900, информират от Община Русе.



Данните показват, че инициативата осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и възможност за своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на заболяването.



През 2024 г. заболяемостта от туберкулоза в страната е 13.7 на 100 000 население, като са регистрирани 913 нови случая. За сравнение – през 2014 г. те са били 1 872, като се запазва тенденцията заболяването да засяга по-често мъже, отколкото жени.



Подробна информация за кампанията е достъпна на сайта на РЗИ.