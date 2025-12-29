В рамките на дарителската кампания "Щедрата кошница на Каритас", започнала на Щедрия вторник 2 декември и реализирана в три поредни уикенда през месеца, Каритас Русе събра и разпредели близо 2 тона хранителни продукти в подкрепа на хора в уязвимо положение във Варна и Русе.Общо 1972 кг храна бяха дарени от граждани в двата града - 1415 кг във Варна и 557 кг в Русе. Кампанията приключи на 21 декември и бе реализирана в четири магазина от веригата на Кауфланд България. Раздаването на събраната помощ започна още преди празниците и ще продължи през януари.В Русе помощта достигна до 25 домакинства или близо 80 души, сред които многодетни семейства, възрастни хора, самотни лица, хора със специални нужди и семейства с деца със специални потребности. Сред получателите на хранителните пакети са хора, с които организацията работи и през годината чрез различните социални услуги, които предоставя в града, както и хора, които са се обърнали за подкрепа през годината.Ефектът от кампанията "Щедрата кошница на Каритас" не се измерва само в килограми. Зад всеки хранителен пакет стои човешка история. "Приемам този пакет с храни като знак от Господ, че не съм забравена и че ми помага", споделя самотна майка, получила подкрепа по време на кампанията.Възрастните хора, които получиха хранителни пакети, благодариха не само за помощта, но и за вниманието в празничните дни. Много от тях живеят сами – без близки в града, далеч от семействата си или след като са загубили най-близките си хора. За някои жестът на внимание беше толкова неочакван, че ги трогна до сълзи. Многодетните семейства споделиха просто и искрено, че всяка помощ е добре дошла - особено в период, в който разходите растат, а несигурността остава.В последните уикенди на кампанията, реализирана с подкрепата на Кауфланд България, в магазините на веригата във Варна и Русе в процеса по събиране на хранителни продукти се включиха и доброволци на Ротаракт клуб Варна и Интеракт клуб Русе. С тяхната помощ и с щедростта на дарителите, количествата на събраните продукти се умножиха многократно.Като активни доброволци във Варна и Русе участваха и момчетата от Защитено жилище "Каритас", младежи и представители на екипите от двата града.Кампанията показа още веднъж, че когато желанието да се помогне на повече хора е голямо, тогава силите се обединяват – дарители, доброволци и партньори, водени от една проста, но силна идея: никой не бива да остава забравен. Работата по "Щедрата кошница на Каритас" продължава и през януари с раздаване на събраната помощ и подкрепа за още домакинства.