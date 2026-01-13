Сибирски студ скова Русенско
Живакът в Русенско падна значително под нулата, където към 07.00 часа сутринта температурата е около минус 13 градуса. Усещането обаче е за още по-студено време – около -18°C. Очакванията са заради ясното време температурата на въздуха да спадне още малко в следващите часове, но още преди обед времето ще се затопли чувствително. Въпреки това денят ще бъде леден и в следващите 24 часа навсякъде в региона температурите ще са отрицателни. Към момента снежната покривка в региона е около 22 см., но късно довечера и през нощта се очаква слаб снеговалеж, който ще спре най-късно до утре сутрин.
Областният управител Драгомир Драганов информира, че няма затворени пътища и всички участъци от републиканската пътна мрежа са абсолютно проходими за леки и товарни автомобили при зимни условия. Навсякъде по републиканската пътна мрежа е почистено до асфалт, заяви Драганов и отбеляза, че все още 22 снегорина обработват пътната настилка в региона срещу обледяване. Единствено снощи за кратко е било спряно движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, заради катастрофа между лек и товарен автомобил в румънския участък на съоръжението.
Към момента трафикът се осъществява безпроблемно, като поради ремонта на съоръжението е въведен около 20-минутен интервал на пропускане на автомобилите във всяка от двете посоки. При катастрофата няма пострадали, а само нанесени материални щети.
На този мразовит фон и въпреки повишеното потребление на електроенергия, никъде в региона няма проблеми с електрозахранването. Във всички населени места от областта има ток, вода и телекомуникации, обясни областният управител на Русе. Постоянно ситуацията се следи от областния управител Драгомир Драганов и неговия заместник Георги Георгиев.
