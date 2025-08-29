ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал за замърсяване на р. Черни Лом: Драганов ще почиства терена за над 360 хил. лева
Драганов обясни, че става дума за сигнал от гражданин, в който е описано затлачване на реката на територията на село Пепелина. Освен това районът там попада в границите на Природен парк "Русенски Лом“, който е част от европейската екологична мрежа Natura 2000, съобщи ОА-Русе.
Веднага след получаване на информацията, сформирах комисия от служители на Областната администрация и разпоредих пълна проверка, заяви Драганов.
Той обясни, че от проверката е видно, че в коритото на реката има нападали и отрязани 5 – 6 по-големи дървета, което е довело до задръстване на водния поток, както и до натрупване на солидно количество пластмасови и други отпадъци в участъка.
Областният управител увери, че предстои да се предприемат дейности за освобождаване на коритото на реката, като е изпратено и писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Целта е осигуряване на финансови средства за почистване на терена. Такива писма са били изпратени още през 2024 година от областния управител с приложени количествено-стойности сметки за всички пет проблемни участъка по поречието на Русенски и Черни Лом.
Общата им дължина е около 5.5 км., като крайната стойност на необходимите дейности възлиза на 365 301 лв. с ДДС. От проверката е видно още, че дърветата са в близост до електропроводи, преминаващи над реката.
