Състезатели на "Дунав Армрестлинг Русе“ се представиха успешно на международния турнир "Златен лъв“, организиран от клуб "Локомотив 96“ в Горна Оряховица, съобщиха от общината.

В надпреварата участие взеха над 150 състезатели от Китай, Гърция, Унгария, Украйна и България. Русенският клуб се включи достойно и завоюва призови отличия.

Георги Симеонов спечели първо място при юношите до 78 кг както на лява, така и на дясна ръка. Бранимир Атанасов се класира на трето място при младежите до 78 кг на дясна ръка и на четвърто място на лява ръка.

В турнира участие взеха и други представители на клуба, които не достигнаха до медалите, но показаха добра подготовка и сериозен потенциал.

Въпреки че клубът съществува от сравнително кратко време, състезателите му вече натрупват опит и отличия от различни надпревари. С подкрепата на Община Русе те разполагат с тренировъчна база, което създава условия за развитие на канадската борба в града и за привличане на нови състезатели.