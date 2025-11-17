Състезателите на русенския клуб по джудо "Локомотив“ демонстрираха отлична подготовка и силно представяне на 11-ото издание на Международния турнир "Локомотив София 2025“, съобщи Общината.Над 400 джудисти от Гърция, Северна Македония, Сърбия и България се включиха в надпреварата, която традиционно събира едни от най-обещаващите млади таланти в столичната зала "Локомотив“.Общо 18 отличия – 6 златни, 2 сребърни и 10 бронзови медала спечелиха малките русенски джудисти. Клубът получи и две купи: за цялостно отборно класиране по брой завоювани медали и за представянето в отборното състезание при най-малките състезатели, родени преди 2018 г.