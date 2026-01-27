Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експонирани в двора на Симеоновата къща
© Художествена галерия Русе
Симеоновата къща, построена през 1892 г. като дом на банкера и общественик Стефан Симеонов и съпругата му Лукса, по проект на австрийския архитект Лудвиг Майер, е представителен образец на русенската градска архитектура от края на XIX век. Нейният двор предлага естествена рамка за експониране на класическа фигурална скулптура, отличаваща се с балансирани пропорции, академична изразност и стремеж към хармония между форма и пространство.
В този контекст скулптурите се вписват органично в средата, създавайки деликатен диалог между минало и настояще, между архитектура и пластика, между градската среда и художествения жест.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.