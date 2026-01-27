Днес скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха преместени и експонирани в двора на Симеоновата къща в Русе – пространство, в което пластичното изкуство среща архитектурната памет на града, съобщиха от галерията. Инициативата цели да създаде достъпна и хармонична среда за непосредствен контакт на публиката със скулптурата извън традиционния изложбен контекст.Симеоновата къща, построена през 1892 г. като дом на банкера и общественик Стефан Симеонов и съпругата му Лукса, по проект на австрийския архитект Лудвиг Майер, е представителен образец на русенската градска архитектура от края на XIX век. Нейният двор предлага естествена рамка за експониране на класическа фигурална скулптура, отличаваща се с балансирани пропорции, академична изразност и стремеж към хармония между форма и пространство.В този контекст скулптурите се вписват органично в средата, създавайки деликатен диалог между минало и настояще, между архитектура и пластика, между градската среда и художествения жест.