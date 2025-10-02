След катастрофата: Възстановиха движението по пътя Плевен - Русе

© Nikolaj Popov / Facebook Възстановено е движението по пътя Плевен - Полско Косово в района на отбивката за Козар Белене. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Припомняме, че тази сутрин на мястото имаше пътен инцидент. Тежкотоварен камион катастрофира в района, след като се завъртя на пътното платно. Нямаше тежко пострадали.



През целия ден обаче движението по пътя в района на Козар Белене бе затруднено, като се още осъществяваше двупосочно в една лента.



