След молба към кмета: Спортната площадка в Смирненски е с ново осветление

© Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед откликна светкавично на молбата на младежите от село Смирненски да се подменят лампите на спортната площадка. Това предава "Русе Медиа".



Благодарение на бързата реакция, сега площадката отново е осветена и децата и младежите могат да спортуват и да се забавляват в безопасна и приятна среда дори след залез слънце.



"Благодарим за загрижеността, разбирането и подкрепата към младите хора в селото“, споделиха жителите на Смирненски.