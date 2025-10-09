След наводнението: Аварийно подменят пътната настилка в Русе

© Община Русе През изминалата нощ екипи на местните предприятия, обслужващите фирми и Пожарната служба продължиха дейностите по отстраняване на последствията от проливните валежи.



След продължителното задържане на вода по булеварди и основни улици е предприето и аварийно възстановяване на разрушените настилки с т.нар. студен асфалт, фиксиране на повдигнати капаци и обезопасяване на зони с повишен риск за движението. Действията са осъществени в тъмната част на денонощието, за да се осигури нормалното преминаване на моторни превозни средства и безопасността на гражданите.



На различни места на терен до малките часове на нощта присъства и заместник-кметът Никола Лазаров, който проследи работата на екипите, съобщи Община Русе.