|След наводнението: Аварийно подменят пътната настилка в Русе
След продължителното задържане на вода по булеварди и основни улици е предприето и аварийно възстановяване на разрушените настилки с т.нар. студен асфалт, фиксиране на повдигнати капаци и обезопасяване на зони с повишен риск за движението. Действията са осъществени в тъмната част на денонощието, за да се осигури нормалното преминаване на моторни превозни средства и безопасността на гражданите.
На различни места на терен до малките часове на нощта присъства и заместник-кметът Никола Лазаров, който проследи работата на екипите, съобщи Община Русе.
