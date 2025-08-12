ЗАРЕЖДАНЕ...
|След неуспешна кражба от мазе: Двама непълнолетни ограбиха гараж в Русе
В районното управление в петък е получен сигнал от стопанин на гаражна клетка, намиращ се на паркинг на ул. "Никола Вапцаров" в Русе, че сутринта е установил срязване на катинар, проникване в помещението и кражба на мотопед и тонколона. Щетата е заявена на стойност за около 7200 лв. Потърпевшият е уточнил, че деянието е извършено след 19:00 часа предходната вечер.
Сигналът е документиран по описа на Първо РУ и веднага са предприети действия за разследване на престъплението. В хода на работата по-горещи следи служителите на Първо РУ са събрали данни, че съпричастни към деянието са трима младежи от Русе на 19, 17 и 15 г.
Криминалистите са установили още, че по-рано същата вечер тримата са проникнали и в избено помещение на вход в блок, намиращ се в кв. "Дружба 3", където са се опитали да откраднат велосипеди, но тъй като били забелязани от живущите, не са успели и са избягали.
Вещите, станали предмет на кражбата от гаража, са открити и върнати. Работата по образуваното по случая досъдебно производство продължава. Това съобщиха от ОДМВР - Русе.
