След падането на свлачище - пътят между Русе и Бяла остава частично затворен

© БНТ Пътят Русе – Бяла остава частично затворен в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък там се свлече земна маса.



Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник, а поради риска за преминаващите автомобили движението в посока Бяла – Русе остава ограничено.



"Опасно е преминаването особено на тежкотоварни превозни средства в този участък", заяви пред БНТ инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе.



По думите му се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.



Според инж. Савов причината са обилните валежи от последните дни, като за 3–4 дни са паднали около 300 литра дъжд, а водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлачището.