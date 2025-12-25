След първия сняг: Пътната обстановка в Русе е спокойна
В района на малките населени места на територията на община Русе служителите на фирма "Берус“ работят с 4 машини за снегопочистване и опесъчаване, оставяйки напълно разчистени пътните артерии. Служителите на фирма "Пътинженеринг“, която почиства републиканската пътна мрежа, са пуснали от снощи 6 снегопочистващи машини на територията на областта.
Сметосъбирането се извършва по план, а от "Общински транспорт Русе“ съобщават, че тролейбусните линии се движат по график, като са възможни минимални забавяния предвид метеорологичната обстановка.
До дежурния съвет за сигурност не са постъпвали сигнали за аварии за нарушено подаване на вода и електроенергия в Русе и населените места в общината. Получен е сигнал за паднало върху два автомобила дърво на ул. "Захари Стоянов“, което екипите на Пожарна безопасност и защита на населението отстраняват.
От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че слабите валежи, започнали на 24 декември, преминават в днешния празничен ден в мокър сняг и сняг. Количеството валежи, което се очаква да падне на 25 декември, е 10 л/кв. м.
Възможно е формиране на тънка неустойчива снежна покривка- предимно във високите части на областта, като са възможни и заледявания по пътищата. Вятърът от изток-североизток ще се усили до 20-25 м/сек и ще нахлуе студен въздух. Температурите днес ще са по-ниски вечерта, отколкото сутринта. Периодът 26 – 28 декември ще е без валежи, времето ще е студено, през деня до слънчево, с отрицателни минимални температури.
Община Русе напомня на собствениците и наемателите на търговски обекти и фирми, както и на собствениците на етажна собственост, че са задължени да изчистят района около имотите, които заемат.
