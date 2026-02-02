След серия инциденти с жертви в страната: Областният управител на Русе обсъжда мерки за защита при пожари и снеговалежи
©
На срещата ще присъства и директорът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев. Ще бъдат обсъдени мерки за пожарна безопасност при използването на локални отоплителни уреди, както и за пътна безопасност при обилен снеговалеж и поледици.
По думите на Драганов обсъждането на подобна тема е много важно и по никакъв начин не бива да бъде подценявано. В рамките на инициативата ще бъдат дадени ценни съвети на гражданите как да реагират в подобни ситуации.
През последните седмици страната бе засегната от редица трагични инциденти. Само преди дни в центъра на София пламна жилищна кооперация, при която загина жена, а петима, сред които и деца, пострадаха. Наскоро при пожар във врачанското село Липница загинаха две малки деца – близнаци на годинка.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване на имоти във връзка с АМ "Русе - Велико Търново"
31.01
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото
31.01
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:26 / 01.02.2026
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен т...
09:43 / 01.02.2026
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване ...
21:15 / 31.01.2026
От утре: Нови цени на билетите за градския транспорт на Русе
16:56 / 31.01.2026
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представ...
15:53 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.