Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев организират спешна среща за обсъждане на допълнителни мерки за пожарна и пътна безопасност по време на зимния сезон. Срещата ще се проведе днес, 2 февруари, от 15:00 часа в Зала 1 на Областната администрация.

На срещата ще присъства и директорът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев. Ще бъдат обсъдени мерки за пожарна безопасност при използването на локални отоплителни уреди, както и за пътна безопасност при обилен снеговалеж и поледици.

По думите на Драганов обсъждането на подобна тема е много важно и по никакъв начин не бива да бъде подценявано. В рамките на инициативата ще бъдат дадени ценни съвети на гражданите как да реагират в подобни ситуации. 

През последните седмици страната бе засегната от редица трагични инциденти. Само преди дни в центъра на София пламна жилищна кооперация, при която загина жена, а петима, сред които и деца, пострадаха. Наскоро при пожар във врачанското село Липница загинаха две малки деца – близнаци на годинка.