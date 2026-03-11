Започна ремонт на асфалтовата настилка в зоната на бившето ГКПП в Русе. До дейностите се стигна след искане от страна на областния управител Орлин Пенков, поради сериозни пропадания най-вече по трасетата на вход в България."Това е първото нещо, което хората виждат, влизайки в България и не може да си позволим настилката да е в такова състояние“, коментира Пенков.На място той разговаря с държавните институции, отговарящи за управлението на трафика в района, съобщиха от областната администрация в крайдунавския град. От страна на Областната дирекция на МВР бе поет ангажимент всеки делничен ден в периода между 16.00 и 18.00 часа да се осигури пропускливост между двете кръгови кръстовища в отсечката между Дунав мост и "Свободна зона“ чрез регулиране на трафика от Мартен към Русе. Остава и принципът на адаптивно управление на трафика през Дунав мост, който означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има по-големи колони от изчакващи моторни превозни средства.На този етап остава 20-минутният принцип на пропускане на леките и товарни автомобили от двете страни на съоръжението. При необходимост се обмисля в два последователни цикъла между 16.00 и 18.00 часа да не се пропускат товарни автомобили от Румъния насам, така че да се гарантира спокойното придвижване от Мартен и предприятията в тази част на града към Русе. За реализирането на идеята в най-кратък срок Пенков ще проведе разговори с румънската страна. Същевременно от лятото се очаква да стартира система за изцяло онлайн плащане на таксата за преминаване през моста. Другата възможност ще е посредством използването на ПОС терминал.