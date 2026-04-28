Слънчево ще е времето днес в Русе. Минималните температури ще паднат до 4°, а максималните ще достигнат до цели 23°. Това сочи прогнозата на НИМХ, цитирана от Ruse24.bg.

Жълт код за слани е обявен за 6 области от Североизточна и 4 области от Югозападна България, сочи прогнозата на НИМХ.

Предупреждението от първа степен е в сила за Варна, Добрич, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Благоевград, Кюстендил, Перник и София област. В сутрешните часове температурите в тези райони ще бъдат по-ниски – около 2°

След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.