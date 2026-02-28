Слънчева събота в Русе
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Ясен е съставът на РИК-Русе за предсрочните избори
21:33 / 27.02.2026
Русенец получи сметка за ток от 209 евро, а пенсията му е само 37...
21:20 / 27.02.2026
Русе може и да получи финансиране за велоалеи и нови атракции
15:24 / 27.02.2026
Областният управител Орлин Пенков поиска преразглеждане на план-...
15:21 / 27.02.2026
Община Русе с интензивен график за ремонти и почистване на градск...
12:33 / 27.02.2026
