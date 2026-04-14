Днес атмосферното налягане остава по-високо от обичайното за месеца и през деня почти няма да се променя, пишат от НИМХ.

В първия ден след Великден времето ще бъде предимно слънчево. На места в Северозападна България и в Рило-Родопския район ще има временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, в източните райони – от югоизток, а по поречието на Струма – от юг.

Както ФОКУС вече ви извести, максималните температури ще са между 15° и 20°, като в София ще достигнат около 17°. През нощта срещу сряда облачността ще започне да се увеличава от югозапад.

В планинските райони също ще преобладава слънчево време с временни облаци, без съществени валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Температурите ще бъдат около 12° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни облаци. Вятърът ще е умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 12° и 14°, морската вода ще е 9°-11°, а вълнението – 2-3 бала с тенденция към усилване.

В София слънцето изгрява в 6:47 ч. и залязва в 20:07 ч., като продължителността на деня е 13 часа и 20 минути. Луната изгрява в 5:12 ч. и залязва в 16:44 ч., като фазата ѝ е три дни преди новолуние.