Слънчево през днешния ден, температурите до 12 градуса в Русе
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха купата на детския турнир "Малки великани"
13.11
Представители на Младежкия център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова, посетиха Младежкия дом в Русе
11.11
Ваканционно селище с над 30 къщи, паркоместа и детски площадки ще се изгради в лесопарк "Липник"
10.11
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за изпо...
14:47 / 13.11.2025
По-леки мерки за трима от младежите, обвинени за побоя над полице...
14:48 / 13.11.2025
Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха к...
12:33 / 13.11.2025
Русенският университет отбеляза 80 години от създаването си
08:12 / 13.11.2025
Мъгливо време в Русе днес
07:16 / 13.11.2025
Илияна Йотова идва днес в Русе
11:23 / 12.11.2025
