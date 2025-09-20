Служители на Община Русе се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно"

© Служители на Община Русе и техните деца се включиха активно в националната кампания "Да изчистим България заедно". С личен пример и ентусиазъм те показаха, че опазването на околната среда започва от всеки един от нас.



Към инициативата се присъединиха и заместник-кметовете Димитър Недев и Никола Лазаров, които заедно с колегите си дадоха своя принос за по-чист и зелен Русе.



От общинската администрация благодариха на всички участници, които отделиха от времето си и показаха, че когато гражданите са заедно, могат да направят средата около себе си по-красива., пише Dunavmost.