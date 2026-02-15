Регионалният център за безплатна правна помощ за жертви на домашно насилие, който бе създаден към Адвокатската колегия в Русе, обяви нова дата за старт на дейността си, съобщи Русе Медиа.Председателят на Адвокатската колегия Златан Златанов бе обявил, че центърът ще заработи от 8 февруари, но очевидно се е наложило още малко забавяне, защото вече на вратата има бележка, че това ще стане на 17 февруари. Въпреки че официалното работно време, поставено на вратата, е сряда и петък, първите консултации ще бъдат на 17 февруари, вторник, от 10 до 12 часа.Мястото на Регионалния център за безплатна правна помощ, предоставено в сградата на Съдебната палата от Окръжен съд-Русе, обаче се оказа неподходящо избрано според доста адвокати. Причината е, че то се намира в трудно извоюваната адвокатска стая. В нея адвокатите четат и да се запознават в конкретика със съответните съдебни дела, по които работят, тъй като документи не могат да бъдат изнасяни извън съда.