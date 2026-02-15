Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ
©
Председателят на Адвокатската колегия Златан Златанов бе обявил, че центърът ще заработи от 8 февруари, но очевидно се е наложило още малко забавяне, защото вече на вратата има бележка, че това ще стане на 17 февруари. Въпреки че официалното работно време, поставено на вратата, е сряда и петък, първите консултации ще бъдат на 17 февруари, вторник, от 10 до 12 часа.
Мястото на Регионалния център за безплатна правна помощ, предоставено в сградата на Съдебната палата от Окръжен съд-Русе, обаче се оказа неподходящо избрано според доста адвокати. Причината е, че то се намира в трудно извоюваната адвокатска стая. В нея адвокатите четат и да се запознават в конкретика със съответните съдебни дела, по които работят, тъй като документи не могат да бъдат изнасяни извън съда.
Още от категорията
/
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
13.02
Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
13.02
Русенският университет организира финала на националната купа по финансова грамотност за ученици
11.02
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10.02
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопродукти в река Дунав след потъването на кораб във водите край Гюргево
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Локомотив на товарен влак се запали в Русе
18:19 / 14.02.2026
До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
13:06 / 14.02.2026
Хилядолетната история на Русе е събрана в нов 23-минутен документ...
12:28 / 14.02.2026
До 14 градуса в Русе днес
08:35 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.