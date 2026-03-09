Сметовоз изсипа горящ боклук на булевард "Бозвели"
Снимки от димящото сметище се появиха първо в местните групи в социалната мрежа. Те бързо набраха популярност, като създадоха сериозно объркване и полемика. Радослав Бенунов сподели снимките на боклука в социалните мрежи, търсейки директна отговорност от градоначалника: "Това нормално ли е?? Пенчо Милков".
Вълната от коментари под кадрите показа пълно разминаване във възприятията на потребителите. Докато някои твърдяха, че снимките са от Варна или от пловдивския квартал "Столипиново", местни жители категорично разпознаха района на булевард "Неофит Бозвели" в града, предаде Dunavmost.
Истината зад стряскащите кадри най-вероятно е свързана с аварийна ситуация. Очевидци на случката обясниха, че отпадъците са се запалили, докато са били компресирани във вътрешността на сметоизвозващия камион.
За да предотврати пълното изгаряне на скъпоструващата техника, шофьорът е взел адекватното решение – принудително да изсипе горящия товар върху асфалта на пътното платно, за да може огънят да бъде локализиран.
Свидетели на инцидента съобщават, че екипи на пожарната са пристигнали на мястото едва пет минути след принудителното изсипване на товара. Бързата им намеса е предотвратила разрастването на огъня. Предстои отпадъците да бъдат напълно изгасени и премахнати от булеварда.
