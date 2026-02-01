Снегопочистващите машини в Русе вече са на терен, заради започналия снеговалеж. По улиците на града работят 11 големи и 4 малки машини на "Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД, а по общинските пътища чистят 9 снегорина на фирма "Берус“. От 5 ч. служители на консорциума ще започнат да третират тротоарите, а машини и работници на ОП "Паркстрой“ ще обработват кея, Централната градска част и алеята по бул. "Цар Освободител“.Призовават гражданите при възможност да освободят уличните платна от паркирани автомобили, за да може снегопочистващата техника да навлиза в повече участъци. От "Общински транспорт“ информират, че 16 линия пътува само до спирка "Долапите“ и не продължава към Петролна база и Девети километър.Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха код жълто за студено време в Русенско. През нощта и утре синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места в района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще отслабват и спират. В Северна България температурите ще са между минус 7° и минус 4°. За Русе синоптиците прогнозират термометърът да пада от минус 9 до минус 14 градуса.