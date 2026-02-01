Снегопочистващи машини започнаха обработката по улиците и пътищата на община Русе
©
Призовават гражданите при възможност да освободят уличните платна от паркирани автомобили, за да може снегопочистващата техника да навлиза в повече участъци. От "Общински транспорт“ информират, че 16 линия пътува само до спирка "Долапите“ и не продължава към Петролна база и Девети километър.
Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха код жълто за студено време в Русенско. През нощта и утре синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места в района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще отслабват и спират. В Северна България температурите ще са между минус 7° и минус 4°. За Русе синоптиците прогнозират термометърът да пада от минус 9 до минус 14 градуса.
Още по темата
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
15:57
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване на имоти във връзка с АМ "Русе - Велико Търново"
31.01
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото
31.01
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване ...
21:15 / 31.01.2026
От утре: Нови цени на билетите за градския транспорт на Русе
16:56 / 31.01.2026
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представ...
15:53 / 31.01.2026
Оранжев код за Русе – настъпва много лошо време
15:12 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.