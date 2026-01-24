Студът скова Русе и създаде доста проблеми за града и гражданите тези дни. Поледиците вкараха много хора в болниците, а учениците останаха пред компютрите.Зимата преди 46 години е носила само радост за жителите на крайдунавския град и това е запечатано в лентите от онези времена./виж галерията/Когато снегът покриеше Русе, градът се превръщаше в истинска сцена за детски смях и зимни приключения. Архивните кадри от 1980 г. ни връщат към онези дни, в които студът не беше пречка, а покана за забавление.Деца с шейни, импровизирани пързалки и снежни битки, изпълват любимите места за зимни игри в града, написа Даниел Вълчев във Facebook.