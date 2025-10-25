ЗАРЕЖДАНЕ...
Снимки на филм затварят улици в Русе
© Община Русе
• на 26 октомври от 14 до 21 ч. - периодично затваряне на ул. "Цариброд“;
• на 27 октомври от 8 до 12 ч. – периодично затваряне пред Регионален исторически музей Русе.
Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.
До края на месеца продължава записването за конкурса "Посланик на свободния дух в моето училище"
24.10
Русенци остават на тъмно
21.10
Медици от Русе и областта бяха отличени за професионализма, хуманизма и приноса си към здравеопазването
19.10
Над 1200 км. изминаха русенските офицери от запаса и резерва в памет на героите от Сръбско-българската война
19.10
