Собствениците на електрически тротинетки в Русе трябва да ги регистрират
Наредбата регламентира условията и реда за регистриране на ИЕПС, включително издаването на регистрационна табела и регистрационен талон. Предвидени са процедури за дубликат на талон при промяна на собственост или при изгубване, както и за прекратяване на регистрация.
За регистриране на индивидуално електрическо превозно средство собствениците трябва да представят заявление по образец, документ за собственост, документ с технически характеристики на превозното средство, документ за самоличност, валидна застраховка "Гражданска отговорност", документ за платена такса за регистриране и стойност на табелата, декларация за техническа изправност на ИЕПС и протокол от извършен оглед. Когато заявлението се подава от лице, различно от собственика, е необходимо и пълномощно в писмена форма.
Съгласно Закона за движението по пътищата, ИЕПС трябва да развива максимална скорост до 25 км/ч, да има изправни спирачки, да бъде оборудвано с механичен или електронен звънец, да разполага с устройство за излъчване на бяла или жълта светлина отпред и да има устройство за излъчване на червена светлина отзад.
Община Русе ще издава регистрационен талон и регистрационна табела с номер, чийто образец е приложен към наредбата. Предвидени са пет вида такси за регистриране, издаване на нов талон при промяна в обстоятелствата, издаване на дубликат на талон, прекратяване на регистрация и за регистрационна табела.
